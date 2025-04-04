Також він прокоментував розлучення з Мей Маск. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Цікаво, що батька й сина об'єднує не лише прізвище, а й складні особисті стосунки та діти від різних матерів. Так, в Еррола сім дітей, тоді як в Ілона їх чотирнадцять. Про те, що Ілон Маск став батьком учотирнадцяте стало відомо в березні цього року.

Батько мільярдера зізнався, що жалкує про розлучення з Мей Маск, матір'ю Ілона, Тоски та Кімбала.

Для довідки! Молодша сестра Ілона Маска, Тоска, побудувала успішну кар'єру режисера, а їхній брат Кімбал, став відомим шеф-кухарем та власником ресторанів.

Водночас, як зазначив Еррол, після розриву його життя стало більш різноманітним. Так, у 1980 році Маск-старший одружився вдруге. Його нова дружина мала дочку Яну Безуіденхаут, якій на той час було всього 4 роки. Дівчина виросла під опікою батька Ілона Маска. З її матір'ю Еррол прожив 18 років і мав двох спільних доньок. Вже у 2018 році 30-річна Яна Безуіденхаут закрутила роман з Ерролом. Майже відразу вона завагітніла і народила йому сина Елліота "Раші" Раша. Через два роки на світ з'явилася їхня спільна донька.

Після розлучення моє життя стало насиченішим. Від другого шлюбу в мене з'явилося двоє дітей, а потім ще двоє малюків, яких інакше не було б на світі. Дочки від другої дружини відіграють надзвичайно важливу роль у моєму житті. Молодша незабаром виходить заміж. Не уявляю життя без них. Але якби можна було повернути час, я б точно не розлучався з Мей,

– поділився Еррол.

Що відомо про стосунки Еррола та Ілона Маска