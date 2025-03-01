Шівон Зіліс – директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink. Учора жінка повідомила, що вони з Ілоном стали батьками, пише 24 Канал з посиланням на допис у соцмережі X.

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Американський мільярдер учотирнадцяте став батьком. Шівон розповіла про це у соцмережах, зазначаючи, що вона народила сина, якого вирішили назвати Селдон Лікург. Однак фото чи інших деталей обраниця додавати не стала.

Обговорили з Ілоном, і в день народження нашої красуні Аркадії (спільна донька пари – ред. 24 Канал), ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно,

– зазначила жінка.

В Ілона Маска народилась чотирнадцята дитина / Скриншот з соцмережі X

Мільярдер залишив під дописом коментар у вигляді сердечка. Варто нагадати, що сьогодні пара виховує чотирьох дітей – двійнят Страйдера та Азур, Аркадію та новонародженого сина Селдона.

У першому шлюбі з канадською письменницею у Маска народилось шестеро дітей. На жаль, одна дитина померла передчасно, не доживши до трьох місяців. Зі співачкою Grimes у мільярдера народилось троє дітей. В середині лютого письменниця Ешлі Сент-Клер заявила, що народила сина від Ілона декілька місяців тому. Жінка вимагатиме у суді одноосібної опіки над дитиною.