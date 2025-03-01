Шивон Зилис – директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink. Вчера женщина сообщила, что они с Илоном стали родителями, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в соцсети X.

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Американский миллиардер в четырнадцатый раз стал отцом. Шивон рассказала об этом в соцсетях, отмечая, что она родила сына, которого решили назвать Селдон Ликург. Однако фото или других деталей избранница добавлять не стала.

Обсудили с Илоном, и в день рождения нашей красавицы Аркадии (общая дочь пары – ред. 24 Канал), мы решили, что лучше будет непосредственно сообщить о появлении нашего замечательного и невероятного сына Селдона Ликурга. Настоящий великан с большим золотым сердцем. Люблю его очень сильно,

– отметила женщина.

У Илона Маска родился четырнадцатый ребенок / Скриншот из соцсети X

Миллиардер оставил под сообщением комментарий в виде сердечка. Стоит напомнить, что сегодня пара воспитывает четырех детей – двойняшек Страйдера и Азур, Аркадию и новорожденного сына Селдона.

В первом браке с канадской писательницей у Маска родилось шестеро детей. К сожалению, один ребенок умер преждевременно, не дожив до трех месяцев. С певицей Grimes у миллиардера родилось трое детей. В середине февраля писательница Эшли Сент-Клер заявила, что родила сына от Илона несколько месяцев назад. Женщина будет требовать в суде единоличной опеки над ребенком.