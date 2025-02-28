Принцеса Євгенія звернулася до померлої подруги у своєму інстаграмі, передає 24 Канал. Крім того, вона поділилась спільним фото з Мішель Трахтенберг.

До слова "Ти знала, що смерть була дуже ймовірною": подруга Мішель Трахтенберг шокувала заявою

Внучка Єлизавети II попрощалася з зіркою серіалів "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка". Вона написала, що Мішель Трахтенберг люблять та сумують за нею. Принцеса Євгенія подякувала акторці за спогади.

Ти була такою уважною, щедрою і такою смішною. Мені найбільше подобалось слухати, як ти замовляла їжу, завжди з точністю, тому ти отримувала саме те, що ми всі хотіли. Я думаю про тебе там, подруго, про твій дух, який був таким яскравим, і про твою радість, яку ти принесла багатьом,

– додала вона.

Принцеса Євгенія вшанувала пам'ять Мішель Трахтенберг / Скриншот з інстаграму

Sky News пише, що раніше принцеса Євгенія жила в Нью-Йорку. У 2013 році її бачили з Мішель Трахтенберг на баскетбольному матчі в Медісон Сквер Гарден. Акторка також ділилась їхніми спільними фото в інстаграмі.

Нагадаємо, що Мішель Трахтенберг померла 26 лютого 2025 року. Причина смерті буде відома після проведення судмедекспертизи. Однак повідомлялося, що нещодавно акторка перенесла трансплантацію печінки, що могло викликати ускладнення. Жінці було всього 39 років.

Згодом подруга акторки, фотографка Аманда де Кадене, написала, що Мішель Трахтенберг знала, "що смерть була дуже ймовірною". Також вона зазначила, що акторка була в лікарні.