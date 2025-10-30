Об этом его спросила российская журналистка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство ТАСС.
Смотрите также Обвинения в сексуальном насилии: в США разгорелся скандал вокруг отца Илона Маска
Зачем Эрролу Маску российское гражданство?
На вопрос журналистки, хотел бы он стать гражданином России, Эррол Маск ответил: "Конечно, почему бы нет?".
Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня,
– отметил бизнесмен.
Также он отметил, что его сын ранее неоднократно мог посещать Россию инкогнито, а теперь планирует обсудить с ним возможность более публичных визитов.
"Я скажу ему, чтобы он чаще приезжал. Очевидно, он важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, то делает это тайком или открыто", – сказал он.
Эррол Маск ранее посещал Москву
Эррол Маск посетил Москву для участия в форуме российского идеолога Александра Дугина.
В разговоре с российскими СМИ Маск-старший раскритиковал своего сына за его тогдашний конфликт с действующим президентом США Дональдом Трампом, считая это серьезной ошибкой.