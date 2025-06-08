Он раскритиковал своего сына за конфликт с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские каналы.

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Отец Маска посетил Москву и раскритиковал своего сына

В разговоре с российскими СМИ Маск-старший раскритиковал своего сына за его недавний конфликт с действующим президентом США Дональдом Трампом, считая это серьезной ошибкой.

Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Дайте им передохнуть. им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного,

– заявил отец Маска.

Он также высказал мнение, что конфликт Илона с Трампом может быстро исчерпаться. По его убеждению, сын лишь пытается противостоять политике демократов, не давая им "реализовывать их глупые идеи".

Эррол Маск также успел дать интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Царьград", где назвал россиян "одними из самых умных людей в мире".