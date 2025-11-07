Почему Маск получит 1 триллион долларов?
Tesla объявила, что владельцы более 75% акций проголосовали за пакет выплат на ежегодном собрании акционеров компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Согласно новым условиям, Маск не будет получать никакой зарплаты, но утвержденный пакет оплаты труда предоставляется в форме гранта на акции, который даст ему до 423,7 миллиона дополнительных акций Tesla в течение следующих 10 лет.
Стоимость этих акций может достигать около 1 триллиона долларов, при условии, что компания достигнет рыночной капитализации в 8,5 триллионов долларов. Получение всех акций, доступных по этому пакету, в течение следующих 10 лет будет эквивалентно заработку в 275 миллионов долларов в день, что превзойдет любой другой пакет оплаты труда руководителей в истории.
В течение следующего десятилетия Маск должен достичь таких ключевых этапов:
- Поставка 20 миллионов автомобилей Tesla и одного миллиона роботов;
- Получение 10 миллионов подписок на функцию полностью автономного вождения Tesla;
- Введение в коммерческую эксплуатацию одного миллиона беспилотных такси Robotaxi;
- Получение до 400 миллиардов долларов основной прибыли;
- В конце концов, общая рыночная стоимость Tesla вырастет до 8,5 трлн долларов, а сейчас она составляет 1,4 триллиона долларов.
Что известно о состоянии Маска?
Согласно данным Bloomberg, состояние Маска оценивается в 473 миллиарда долларов , в основном благодаря его долям в Tesla, а также в других компаниях, сообщает 24 Канал.
Маск является главным исполнительным директором Tesla, самого ценного в мире автопроизводителя. Компания из Остина, штат Техас, продает электромобили и солнечные батареи для дома.
Маск также является главным исполнительным директором SpaceX, производителя ракет, которого NASA привлекло к поставке космической станции, а также владеет компанией xAI, занимающейся искусственным интеллектом и социальными сетями.
Что еще известно об Илоне Маске?
Илон Маск получает большую часть своего состояния из компаний SpaceX и xAI Holdings, а не с Tesla. Доля Маска в SpaceX оценивается в 170 миллиардов долларов, а в xAI – более 100 миллиардов долларов.
В сентябре Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира с состоянием в 384 миллиарда долларов США. Ларри Эллисон временно возглавил рейтинг с состоянием в 393 миллиарда долларов, но впоследствии его состояние уменьшилось до 383 миллиардов.
Эррол Маск, отец Илона Маска, заявил, что не против получить российское гражданство, считая это честью. Он отметил, что Илон Маск может обсудить с ним возможность более публичных визитов в Россию.