Почему Маск получит 1 триллион долларов?

Tesla объявила, что владельцы более 75% акций проголосовали за пакет выплат на ежегодном собрании акционеров компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Маск готовит масштабное обновление для X – что изменится

Согласно новым условиям, Маск не будет получать никакой зарплаты, но утвержденный пакет оплаты труда предоставляется в форме гранта на акции, который даст ему до 423,7 миллиона дополнительных акций Tesla в течение следующих 10 лет.

Стоимость этих акций может достигать около 1 триллиона долларов, при условии, что компания достигнет рыночной капитализации в 8,5 триллионов долларов. Получение всех акций, доступных по этому пакету, в течение следующих 10 лет будет эквивалентно заработку в 275 миллионов долларов в день, что превзойдет любой другой пакет оплаты труда руководителей в истории.

В течение следующего десятилетия Маск должен достичь таких ключевых этапов:

Поставка 20 миллионов автомобилей Tesla и одного миллиона роботов;

Получение 10 миллионов подписок на функцию полностью автономного вождения Tesla;

Введение в коммерческую эксплуатацию одного миллиона беспилотных такси Robotaxi;

Получение до 400 миллиардов долларов основной прибыли;

В конце концов, общая рыночная стоимость Tesla вырастет до 8,5 трлн долларов, а сейчас она составляет 1,4 триллиона долларов.

Что известно о состоянии Маска?

Согласно данным Bloomberg, состояние Маска оценивается в 473 миллиарда долларов , в основном благодаря его долям в Tesla, а также в других компаниях, сообщает 24 Канал.

Маск является главным исполнительным директором Tesla, самого ценного в мире автопроизводителя. Компания из Остина, штат Техас, продает электромобили и солнечные батареи для дома.

Маск также является главным исполнительным директором SpaceX, производителя ракет, которого NASA привлекло к поставке космической станции, а также владеет компанией xAI, занимающейся искусственным интеллектом и социальными сетями.

Что еще известно об Илоне Маске?