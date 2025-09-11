Что известно о ситуации с Маском?

По состоянию на утро 11 сентября, состояние Маска оценивается в 384 миллиардов долларов США, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Bloomberg Billionaire Index.

В то же время состояние Ларри Эллисона сейчас составляет 383 миллиардов долларов США. То есть он занимает второе место в списке.

Интересно! На третьем месте находится Марк Цукерберг с состоянием в 264 миллиардов долларов США.