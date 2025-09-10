Кто может стать самым богатым человеком в мире?

В частности состояние Эллисона выросло на 70 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это произошло после того, как Oracle Corp. после закрытия рынка в Нью-Йорке обнародовала квартальные результаты, превзошедшие ожидания. Также компания заявила о дальнейшем росте.

Это увеличение подняло общее состояние Ларри Эллисона до 364 миллиардов долларов, что уже почти сравнивается с Илоном Маском. Состояние Маска составляет 384 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Если рост Эллисона сохранится после начала торгов в среду, это станет крупнейшим однодневным увеличением, когда-либо зафиксированным этим индексом,

– говорится в материале.

В тексте напомнили, что впервые Илон Макс стал самым богатым человеком в мире в 2021 году. Но впоследствии уступил этот титул основателю Amazon.com Inc. Джеффу Безосу и главе LVMH Бернару Арно. Предприниматель вернул звание в прошлом году и удерживает его уже более 300 дней.

Как Эллисон смог почти догнать Маска? Эллисон, соучредитель Oracle, занимающий должность председателя совета директоров и технического директора, имеет большую часть своего состояния в акциях компании по разработке программного обеспечения для баз данных. Акции Oracle, которые уже выросли на 45% с начала этого года, подскочили более чем на 26% во время внебиржевых торгов. Тогда компания сообщила о значительном увеличении бронирований и предоставила амбициозный прогноз по развитию своего бизнеса облачной инфраструктуры. Это самый большой однодневный скачок акций компании с 1999 года.

Обратите внимание! Для сравнения, акции компании Маска Tesla Inc. в этом году упали на 14%.

