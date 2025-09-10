Хто може стати найбагатшою людиною у світі?

Зокрема статки Еллісона зросли на 70 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Ілон Маск знову незадоволений і подає до суду на Apple та OpenAI: що не так цього разу

Це сталося після того, як Oracle Corp. після закриття ринку в Нью-Йорку оприлюднила квартальні результати, що перевершили очікування. Також компанія заявила про подальше зростання.

Це збільшення підняло загальний статок Ларрі Еллісон до 364 мільярдів доларів, що вже майже зрівнюється з Ілона Маском. Статок Маска становить 384 мільярди доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Якщо зростання Еллісона збережеться після початку торгів у середу, це стане найбільшим одноденним збільшенням, коли-небудь зафіксованим цим індексом,

– йдеться у матеріалі.

У тексті нагадали, що уперше Ілон Макс став найбагатшою людиною у світі у 2021 році. Але згодом поступився цим титулом засновнику Amazon.com Inc. Джеффу Безосу та голові LVMH Бернару Арно. Підприємець повернув звання минулого року й утримує його вже понад 300 днів.

Як Еллісон зміг майже наздогнати Маска? Еллісон, співзасновник Oracle, який обіймає посаду голови ради директорів і технічного директора, має більшу частину своїх статків у акціях компанії з розробки програмного забезпечення для баз даних. Акції Oracle, які вже зросли на 45% від початку цього року, підскочили більш ніж на 26% під час позабіржових торгів. Тоді компанія повідомила про значне збільшення бронювань і надала амбітний прогноз щодо розвитку свого бізнесу хмарної інфраструктури. Це найбільший одноденний стрибок акцій компанії з 1999 року.

Зверніть увагу! Для порівняння, акції компанії Маска Tesla Inc. цього року впали на 14%.

Що відомо про статки Ілона Маска?