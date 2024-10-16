Які статки в Цукерберга

Meta керує такими популярними платформами, як Facebook, Instagram, Threads і месенджером WhatsApp, повідомляє CNN.

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З початку 2024 року його багатство збільшилось на 78,1 мільярда доларів, а за останні 12 місяців – на 82,6 мільярда доларів.

Зауважте! Основна частина зростання пов'язана зі зростанням вартості акцій Meta, які досягли рекордної вартості у 595 доларів.

На заході Meta Connect 2024, Марк Цукерберг оголосив, що Meta AI має амбіції стати найпопулярнішим віртуальним помічником у світі.

Він зазначив, що щомісяця майже 500 мільйонів користувачів активно користуються продуктами Meta, і це попри те, що компанія ще не запустилася в деяких великих ринках, зокрема в Європейському Союзі.

Цікаво! Цукерберг не єдиний технологічний лідер, чиї статки суттєво зросли у 2024 році. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон також значно збагатилися: їхні статки зросли на 63,5 мільярда доларів і 55,9 мільярда доларів відповідно.