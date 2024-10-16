Какое состояние у Цукерберга

Meta управляет такими популярными платформами, как Facebook, Instagram, Threads и мессенджером WhatsApp, сообщает CNN.

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С начала 2024 года его богатство увеличилось на 78,1 миллиарда долларов, а за последние 12 месяцев – на 82,6 миллиарда долларов.

Заметьте! Основная часть роста связана с ростом стоимости акций Meta, которые достигли рекордной стоимости в 595 долларов.

На мероприятии Meta Connect 2024, Марк Цукерберг объявил, что Meta AI имеет амбиции стать самым популярным виртуальным помощником в мире.

Он отметил, что ежемесячно почти 500 миллионов пользователей активно пользуются продуктами Meta, и это несмотря на то, что компания еще не запустилась в некоторых крупных рынках, в частности в Европейском Союзе.

Интересно! Цукерберг не единственный технологический лидер, чье состояние существенно выросло в 2024 году. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и соучредитель Oracle Ларри Эллисон также значительно обогатились: их состояние выросло на 63,5 миллиарда долларов и 55,9 миллиарда долларов соответственно.