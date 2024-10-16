Сколько запчастей не доезжает до России

По словам главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, раньше доставить детали можно было за 15-30 дней, но с лета ситуация ухудшилась, сообщают российские СМИ.

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Сейчас только 60-70% грузов успешно доходят до страны, поскольку часть платежей не поступает поставщикам.

Обратите внимание! Из-за технических проблем с переводами денег поставки автозапчастей в Россию часто задерживаются на неопределенное время.

Чтобы решить эти вопросы, поставщики вынуждены искать новых посредников для оплаты, что приводит к увеличению стоимости запчастей и удлинению сроков доставки.

Интересно! Сейчас больше всего задержек возникает с поставками из Китая, Европы и США, что может повлечь рост цен на автозапчасти в России на 20-30%.