У кого из россиян арестовали активы
Франция провела арест активов россиян по происхождению, которые сейчас имеют паспорта Кипра. Речь идет о бизнесменах Руслане Горюхине и Михаиле Опенгейме, сообщает издание AFP, опираясь на личные источники.
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Обратите внимание! Расследование французская прокуратура начала еще в марте.
В расследовании есть подтверждение о том, что средства неизвестного происхождения были использованы для покупки некоторых объектов недвижимости, а также люксовых авто.
Расследование касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах,
– сообщает прокуратура Парижа.
Суд постановил, что под конфискацию попадают:
- поместье в Грассе общей площадью 22,5 гектара – департамент Приморские Альпы;
- вилла в Сен-Рафаэле – департамент Вар;
- вилла в Гримо – департамент Вар;
- люксовые авто, которые принадлежат указанным бизнесменам.