Как певица заработала свое состояние

Она зарабатывает миллионы от своих предприятий, среди которых – продюсерская компания, линия одежды, бренд средств по уходу за волосами, производство виски и многое другое, сообщает Investopedia.

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Бейонсе уже более 20 лет занимается музыкой, за это время она выпустила 8 студийных альбомов и 82 сингла. Ее уникальный подход к маркетингу альбомов помог ей достичь успеха.

Например! В 2022 году ее альбом Renaissance продал более 1 миллиона копий в США, а недавний альбом Cowboy Carter, выпущенный в марте 2024 года, дебютировал на первом месте в чарте Billboard Top Country Albums.

Бейонсе также заработала миллионы на своих турне:

Например, ее Formation World Tour в 2016 году собрало 256,1 миллиона долларов ;

; On the Run II Tour с Jay-Z в 2018 году принес ей 253,5 миллиона долларов ;

; Ее концерт в рамках тура Renaissance World Tour в Нью-Джерси стал самым кассовым концертом среди женщин-артисток, заработав более 16,5 миллионов долларов на двух шоу 29 и 30 июля 2023 года.

На чем еще зарабатывает артистка

Бейонсе не только зарабатывает миллионы от своей музыкальной карьеры и концертов, но и от частных выступлений. В январе 2023 года она получила около 24 миллионов долларов за выступление на открытии отеля Atlantis the Royal в Дубае.

Это было одно из ее самых дорогих частных выступлений. Ранее, в 2018 году, она также выступала на предсвадебных мероприятиях Иши Амбани, дочери индийского миллиардера Мукеша Амбани, и заработала около 4 миллионов долларов за это выступление.

Бизнесы Бейонсе

Как предприниматель, Бейонсе запустила ряд успешных бизнесов. Ее компания Parkwood Entertainment занимается продюсированием музыки, фильмов и одежды, в частности таких проектов, как фильм "Renaissance: A Film by Beyoncé".

Интересно! Она также создала линию спортивной одежды Ivy Park совместно с Adidas, которая принесла 93 миллиона долларов дохода в 2021 году.

В 2023 году Бейонсе запустила духи Cé Noir, которые продаются за 160 долларов за бутылку, и поддерживает малые бизнесы через свой фонд BeyGood.

Кроме этого, Бейонсе имеет несколько известных сотрудничеств с брендами. В 2012 году она подписала контракт на 50 миллионов долларов с PepsiCo, а в 2019 году заключила соглашение с Netflix на 60 миллионов долларов для создания трех проектов. Первый из них, Homecoming, уже доступен на платформе.

Заметьте! В общем, последний раз Forbes оценивал ее состояние в 760 миллионов долларов.