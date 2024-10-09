Ранние увлечения Хьюза

Еще в детстве Говард увлекался техникой. В 12 лет он собственноручно смастерил мотовелосипед, а позже – радиопередатчик. Он самостоятельно выучил азбуку Морзе и увлекался фотографией.

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В своем дневнике Хьюз определил три главные цели: стать лучшим игроком в гольф, лучшим летчиком и продюсером фильмов. Именно последние две принесли ему славу и богатство.

Хьюз начал свой бизнес, унаследовав небольшую компанию своего отца, занимавшуюся производством оборудования для нефтегазовой промышленности.

Интересно! Со временем он превратил этот бизнес в большую империю. Он также был увлечен техникой и в молодости изобрел несколько инновационных устройств, среди которых – мотовелосипед и радиопередатчик.

Доходы с киноиндустрии

Хьюз добился успеха в кинематографе, приобретя продюсерскую компанию и выпустив несколько известных фильмов.

Начав с приобретения продюсерской компании Caddo Films, он продюсировал ряд фильмов.

Заметьте! Уже вторая картина "Играют все" окупила вложенные средства. Третий фильм, "Два аравийских рыцаря", получил "Оскар" за лучшую режиссуру, а "Лицо со шрамом" стало классикой жанра гангстерского кино.

В 1960-х годах Хьюз переехал в Лас-Вегас, где начал скупать отели, казино и другие предприятия. Его влияние в городе было настолько большим, что он контролировал треть доходов Лас-Вегаса.

Сколько денег было у Хьюза

К середине 1960-х годов его состояние оценивалось в более чем 1 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых богатых людей в мире в то время.

Заметьте! Хотя точная оценка его состояния в разные периоды жизни остается сложной, его богатство существенно превышало миллиард долларов благодаря его многочисленным успешным инвестициям.

После смерти Хьюза в 1976 году его состояние оценивалось примерно в 1,5–2 миллиарда долларов. Однако из-за отсутствия завещания и многочисленных судебных дел по наследству значительная часть его состояния была потеряна или распределена между различными претендентами.