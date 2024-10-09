Ранні захоплення Хьюза

Ще в дитинстві Говард захоплювався технікою. У 12 років він власноруч змайстрував мотовелосипед, а пізніше – радіопередавач. Він самостійно вивчив азбуку Морзе і захоплювався фотографією.

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У своєму щоденнику Хьюз визначив три головні цілі: стати найкращим гравцем у гольф, найкращим льотчиком і продюсером фільмів. Саме останні дві принесли йому славу та багатство.

Хьюз почав свій бізнес, успадкувавши невелику компанію свого батька, що займалася виробництвом обладнання для нафтогазової промисловості.

Цікаво! З часом він перетворив цей бізнес на велику імперію. Він також був захоплений технікою й у молодості винайшов кілька інноваційних пристроїв, серед яких – мотовелосипед і радіопередавач.

Доходи з кіноіндустрії

Хьюз здобув успіх у кінематографі, придбавши продюсерську компанію і випустивши кілька відомих фільмів.

Почавши з придбання продюсерської компанії Caddo Films, він продюсував низку фільмів.

Зауважте! Уже друга картина "Грають всі" окупила вкладені кошти. Третій фільм, "Два аравійських лицаря", отримав "Оскара" за найкращу режисуру, а "Обличчя зі шрамом" стало класикою жанру гангстерського кіно.

У 1960-х роках Хьюз переїхав до Лас-Вегаса, де почав скуповувати готелі, казино та інші підприємства. Його вплив у місті був настільки великим, що він контролював третину доходів Лас-Вегаса.

Скільки грошей мав Хьюз

До середини 1960-х років його статки оцінювалися в понад 1 мільярд доларів, що зробило його одним із найбагатших людей у світі на той час.

Зауважте! Хоча точна оцінка його статків у різні періоди життя залишається складною, його багатство суттєво перевищувало мільярд доларів завдяки його численним успішним інвестиціям.

Після смерті Хьюза у 1976 році його статки оцінювалися приблизно в 1,5–2 мільярди доларів. Проте через відсутність заповіту та численні судові справи щодо спадщини значна частина його статків була втрачена або розподілена між різними претендентами.