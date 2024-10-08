Якими статками володіє Цукерберг

Генеральний директор Meta обігнав Джеффа Безоса та Бернара Арно, зайнявши другу позицію в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaire Index, повідомляє CNN.

Читайте також Робота в міліції, роздрібний бізнес, енергетика: чим відомий Буткевич, який володіє "АТБ"

З початку 2024 року статки Марка Цукерберга зросли на 78,1 мільярда доларів, а за останні 12 місяців — на 82,6 мільярда доларів.

Основне зростання його багатства відбулося завдяки значному підвищенню вартості акцій Meta, які досягли рекордної позначки в 595 доларів.

Нагадаємо! Компанія Meta володіє такими популярними платформами, як Facebook, Instagram, Threads, а також месенджером WhatsApp.

Виступаючи 25 вересня на заході Meta Connect 2024, Марк Цукерберг заявив, що Meta AI має потенціал стати найпопулярнішим помічником у світі.

У нас майже 500 мільйонів активних користувачів щомісяця, і ми ще навіть не запустилися в деяких великих країнах,

– зазначив Цукерберг, маючи на увазі країни Європейського Союзу.

До речі! Цукерберг не єдиний технологічний магнат, чиї статки суттєво зросли цього року. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон у 2024 році збільшили свої статки на 63,5 мільярда доларів і 55,9 мільярда доларів відповідно.