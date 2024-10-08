Каким состоянием владеет Цукерберг

Генеральный директор Meta обогнал Джеффа Безоса и Бернара Арно, заняв вторую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaire Index, сообщает CNN.

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С начала 2024 года состояние Марка Цукерберга выросло на 78,1 миллиарда долларов, а за последние 12 месяцев - на 82,6 миллиарда долларов.

Основной рост его богатства произошел благодаря значительному повышению стоимости акций Meta, которые достигли рекордной отметки в 595 долларов.

Напомним! Компания Meta владеет такими популярными платформами, как Facebook, Instagram, Threads, а также мессенджером WhatsApp.

Выступая 25 сентября на мероприятии Meta Connect 2024, Марк Цукерберг заявил, что Meta AI имеет потенциал стать самым популярным помощником в мире.

У нас почти 500 миллионов активных пользователей ежемесячно, и мы еще даже не запустились в некоторых крупных странах,

– отметил Цукерберг, имея в виду страны Европейского Союза.

Кстати! Цукерберг не единственный технологический магнат, чье состояние существенно выросло в этом году. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и соучредитель Oracle Ларри Эллисон в 2024 году увеличили свое состояние на 63,5 миллиарда долларов и 55,9 миллиарда долларов соответственно.