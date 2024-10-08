Початок шляху

Геннадій Буткевич почав займатися роздрібною торгівлею 90-х роках, однак трампліном стала робота на чолі служби безпеки скандальної компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ), де він заробляв 4 тисячі доларів плюс бонуси, розповідає Бізнес 24.

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Що відомо про Геннадія Буткевича Геннадій Буткевич народився у Дніпрі 27 травня 1958 року. З дитинства захоплювався бізнесом, спортом та музикою.

Вищу освіту здобув у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті та почав кар'єру в міліції. Його напрямком була боротьба з організованою злочинністю. Далі вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, вивчав право та економіку.

Також відомо, що певний час Геннадій Буткевич був правою рукою Павла Лазаренка зі силових питань.

Геннадій Буткевич має велике коло бізнес-інтересів / Фото gordonua

Цікаво! Майже усі зароблені гроші Буткевич вкладав у роздрібний бізнес. Саме тоді він разом з Євгеном Єрмаковим та Віктором Карачуном стали власниками торгової компанії "Агротехбізнес", яка згодом перетворилася на "АТБ-Маркет".

Стрімкий розвиток

Коли мережа "АТБ" почала розростатися, Буткевич почав розширювати сферу своєї діяльності. Він інвестував у виробництво харчових продуктів, спортивні та розважальні послуги, займався управлінням активами. Став власником або увійшов у часткове володіння такими компаніями:

"М’ясна фабрика "Фаворит плюс";

"Кондитерська фабрика “Квітень";

ТОВ "Рітейл-Девелопмент";

спортивний клуб "Восход";

київський кінний клуб Equides.

Активно брав участь у громадському та культурному житті, відомий великою кількістю благодійних проєктів. У бізнес-колах вважався конкурентом Петра Порошенка, Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського та інших найбагатших бізнесменів України.

Енергетичний бізнес

У 2015 році Геннадій Буткевич заснував компанію BGV Group Management. Її основна діяльність – видобуток корисних копалин, нафти та газу. У портфель компанії також входять активи з видобутку, а також кілька проєктів у ритейлі.

Згодом став власником 83,4% компанії "Ядерна енергетична безпека України", а у 2021 році його компанія "Трайдент Геоінвест Україна" придбала частку в концерні "Укрнафтінвесту".

Нещодавно стало відомо, що Буткевич придбав 18,88% компанії "УТ Пауер", яка займається виробництвом та розподілом електроенергії. Решта компанії належить Івану Надєїну, який володіє футбольним клубом Верес.

Також відомо, що Буткевич інвестував у нерухомість в США, щоб будувати малі ядерні реактори.