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Геннадій Буткевич, який є власником найбільшої мережі супермаркетів "АТБ", вирішив розширити зону своєї дільності. АМКУ схвалив угоду на придбання частки у компанії "УТ Пауер", повідомив регулятор.

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УТ "Пауер" в основному займається виробництвом електроенергії. Також компанія пропонує послуги з передачі та розподілу електроенергії, постачання гарячої води та кондиційованого повітря, будівництво житлових і нежитлових будівель тощо.

"Футбольний" дует

Як відомо, "Магнум" Буткевича, який володіє футбольним клубом Полісся, буде належати 18,88% в "УТ Пауер". 81,12% залишається за ТОВ "Укртепло", компанією підприємця і власника футбольного клубу "Верес" Івана Надєїна.

Згідно з даними YouControl, "УТ Пауер" була зареєстрована лише у травні 2024 року.