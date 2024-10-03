Чи приберуть пільгу у 150 євро для посилок

Як розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі "Бізнес і війна", українські депутати вже готують законопроєкт щодо скасування норми.

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Нагадуємо! Ще раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що варто знизити неоподатковуваний ліміт на міжнародні посилки зі 150 до 45 євро. Адже саме таку лазівку в оподаткування "тіньовий" бізнес використовує для своєї вигоди.

Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу – пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений,

– каже Гетманцев.

За словами нардепа, відсутність ПДВ для посилок на суму до 150 євро створює "перекоси в оподаткуванні". Все через те, що український виробник має сплачувати податок на додану вартість, а ті, хто робить такі ж товари умовно в Китаї, його не сплачує.

З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо,

– зауважив політик.

Цікаво! Раніше у Верховній Раді вже була ідея щодо підвищення ставки ПДВ одночасно зі збільшенням військового збору. Однак її тоді відкинули.