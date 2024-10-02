Додаткові надходження до бюджету від бізнесу

Під час заходу Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що торік бюджет отримав додаткові 60 мільярдів гривень.

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Цього року завдяки виведенню бізнесу з тіні до бюджету вже надійшло 66 мільярдів гривень, а за підсумками року очікується до 100 мільярдів гривень.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Це перевиконання бюджету ми маємо за рахунок того, що ми зламали схеми, які тут були десятиріччями, які харчували і правоохоронців, і фіскалів, і тих, хто вважав себе бізнесом, але насправді заробляв на ухиленні від оподаткування.

Він додав, що це досить показово порівняно з минулим роком.

Втрачено 20% території, 6 мільйонів біженців, падіння економіки. Але вісім місяців 2024 року до восьми місяців 2021 року — ми маємо плюс 70% надходжень до загального бюджету, або 285 мільярдів гривень. Візьмімо алкоголь. Плюс 28% тільки за січень-серпень цього року легальних виторгів. Люди ж не стали на третину більше пити? Це про що говорить? Це чітко говорить про детінізацію,

– сказав Гетманцев.

Аналогійна ситуація спостерігається на ринку пального і у сфері грального бізнесу, проте з тютюном справа складніша.