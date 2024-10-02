Дополнительные поступления в бюджет от бизнеса

Во время мероприятия Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в прошлом году бюджет получил дополнительные 60 миллиардов гривен.

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В этом году благодаря выведению бизнеса из тени в бюджет уже поступило 66 миллиардов гривен, а по итогам года ожидается до 100 миллиардов гривен.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Это перевыполнение бюджета мы имеем за счет того, что мы сломали схемы, которые здесь были десятилетиями, которые питали и правоохранителей, и фискалов, и тех, кто считал себя бизнесом, но на самом деле зарабатывал на уклонении от налогообложения.

Он добавил, что это достаточно показательно по сравнению с прошлым годом.

Потеряно 20% территории, 6 миллионов беженцев, падение экономики. Но восемь месяцев 2024 года к восьми месяцам 2021 года - мы имеем плюс 70% поступлений в общий бюджет, или 285 миллиардов гривен. Возьмем алкоголь. Плюс 28% только за январь-август этого года легальных выручек. Люди же не стали на треть больше пить? Это о чем говорит? Это четко говорит о детенизации,

– сказал Гетманцев.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке горючего и в сфере игорного бизнеса, однако с табаком дело сложнее.