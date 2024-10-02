Как банки помогут разобраться с долгами

Проблема накопления задолженности вызывает серьезное беспокойство у бизнеса, сообщают в Европейской бизнес-ассоциации.

Читайте также Жители Сумщины остались без света после ночной атаки "Шахедов" по энергообъектам

Эксперты ассоциации подчеркивают, что эта задолженность распространяется на весь рынок электроэнергии: операторов системы распределения, "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель" и производителей из возобновляемых источников энергии.

Важно! Таким образом, ЕБА считает, что решение этой проблемы является важным и срочным вопросом, который требует участия всех заинтересованных сторон.

По мнению компаний, входящих в ассоциацию, одним из быстрых решений этой проблемы, которое активно обсуждается в экспертных кругах, может быть привлечение высокой ликвидности украинских банков для целевого финансирования "Энергоатома".

Это приведет к быстрому погашению долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" и планового возврата кредитных средств за счет доходов от текущей деятельности. Таким образом, рынок получит ликвидность перед началом отопительного сезона, что позволит погасить задолженности перед инвесторами в распределенную генерацию,

– отмечают в ассоциации.

Ранее главный эксперт по возобновляемой энергетике Проекта энергетической безопасности USAID Александр Мартынюк отметил, что долги в энергетическом секторе уменьшают интерес инвесторов к строительству новых электростанций.

Обратите внимание! Экс-заместитель министра энергетики Алексей Рябчин также высказал мнение, что долги в отрасли могут привести к ухудшению ситуации.