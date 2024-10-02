Як банки допоможуть розібратися з боргами

Проблема накопичення заборгованості викликає серйозне занепокоєння у бізнесу, повідомляють у Європейській бізнес-асоціації.

Читайте також Жителі Сумщини залишилися без світла після нічної атаки "Шахедів" по енергооб'єктах

Експерти асоціації підкреслюють, що ця заборгованість поширюється на весь ринок електроенергії: операторів системи розподілу, "Укренерго", "Гарантований покупець" і виробників з відновлювальних джерел енергії.

Важливо! Таким чином, ЄБА вважає, що вирішення цієї проблеми є важливим і терміновим питанням, яке потребує участі всіх зацікавлених сторін.

На думку компаній, що входять до асоціації, одним зі швидких рішень цієї проблеми, яке активно обговорюється в експертних колах, може бути залучення високої ліквідності українських банків для цільового фінансування "Енергоатому".

Це призведе до швидкого погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" та планового повернення кредитних коштів за рахунок доходів від поточної діяльності. Таким чином, ринок отримає ліквідність перед початком опалювального сезону, що дозволить погасити заборгованості перед інвесторами в розподілену генерацію,

– наголошують в асоціації.

Раніше головний експерт з відновлювальної енергетики Проєкту енергетичної безпеки USAID Олександр Мартинюк зазначив, що борги в енергетичному секторі зменшують інтерес інвесторів до будівництва нових електростанцій.

Зауважте! Ексзаступник міністра енергетики Олексій Рябчин також висловив думку, що борги в галузі можуть призвести до погіршення ситуації.