Як співачка заробила свої статки

Вона заробляє мільйони від своїх підприємств, серед яких – продюсерська компанія, лінія одягу, бренд засобів по догляду за волоссям, виробництво віскі та багато іншого, повідомляє Investopedia.

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Бейонсе вже понад 20 років займається музикою, за цей час вона випустила 8 студійних альбомів і 82 сингли. Її унікальний підхід до маркетингу альбомів допоміг їй досягти успіху.

Наприклад! У 2022 році її альбом Renaissance продав понад 1 мільйон копій у США, а нещодавній альбом Cowboy Carter, випущений у березні 2024 року, дебютував на першому місці в чарті Billboard Top Country Albums.

Бейонсе також заробила мільйони на своїх турне:

Наприклад, її Formation World Tour у 2016 році зібрало 256,1 мільйона доларів ;

; On the Run II Tour з Jay-Z у 2018 році приніс їй 253,5 мільйона доларів ;

; Її концерт у рамках туру Renaissance World Tour у Нью-Джерсі став найкасовішим концертом серед жінок-артисток, заробивши понад 16,5 мільйона доларів на двох шоу 29 і 30 липня 2023 року.

На чому ще заробляє артистка

Бейонсе не тільки заробляє мільйони від своєї музичної кар'єри та концертів, але й від приватних виступів. У січні 2023 року вона отримала близько 24 мільйонів доларів за виступ на відкритті готелю Atlantis the Royal в Дубаї.

Це був один із її найдорожчих приватних виступів. Раніше, у 2018 році, вона також виступала на передвесільних заходах Іші Амбані, доньки індійського мільярдера Мукеша Амбані, і заробила близько 4 мільйонів доларів за цей виступ.

Бізнеси Бейонсе

Як підприємиця, Бейонсе запустила низку успішних бізнесів. Її компанія Parkwood Entertainment займається продюсуванням музики, фільмів і одягу, зокрема таких проєктів, як фільм "Renaissance: A Film by Beyoncé".

Цікаво! Вона також створила лінію спортивного одягу Ivy Park спільно з Adidas, яка принесла 93 мільйони доларів доходу у 2021 році.

У 2023 році Бейонсе запустила парфуми Cé Noir, які продаються за 160 доларів за пляшку, та підтримує малі бізнеси через свій фонд BeyGood.

Крім цього, Бейонсе має декілька відомих співпраць з брендами. У 2012 році вона підписала контракт на 50 мільйонів доларів з PepsiCo, а у 2019 році уклала угоду з Netflix на 60 мільйонів доларів для створення трьох проєктів. Перший з них, Homecoming, вже доступний на платформі.

Зауважте! Загалом, востаннє Forbes оцінював її статки в 760 мільйонів доларів.