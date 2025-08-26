В чем заключаются обвинения?

Судебный иск, подан в федеральный суд Техаса, утверждает, что Apple и OpenAI заключили эксклюзивное соглашение, которое предоставляет чат-боту ChatGPT несправедливые преимущества. В июне 2024 года компании объявили об интеграции ChatGPT в операционные системы Apple для таких устройств, как iPhone, iPad и Mac. По мнению юристов xAI, это партнерство сделало ChatGPT единственным генеративным ИИ-помощником, доступным для миллионов пользователей Apple, что фактически лишает их выбора, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Главный научный центр Британии просит Илона Маска добровольно отменить свое членство

Ранее Маск уже заявлял, и повторил это в новом исковом заявлении, что Apple якобы сознательно ограничивает продвижение приложений других разработчиков ИИ, в частности чат-бота Grok от xAI, в своем магазине App Store. Команда миллиардера убеждена, что если бы не это эксклюзивное соглашение, Apple не имела бы оснований не продвигать Grok и другие альтернативные продукты.

Кажется, Маск не хочет принимать реальность, в которой его ИИ почти никому не нужен, а ChatGPT держится на первых позициях загрузок только потому, что люди действительно пользуются им и часто загружают приложение.

Истцы утверждают, что сотрудничество компаний Альтмана и Кука направлено на удержание монопольного положения обеих и препятствование выходу на рынок новаторов, таких как X и xAI. Целью иска является возмещение убытков, которые Маск оценивает в миллиарды долларов.

Старая ссора до сих пор не утихла

Этот юридический шаг стал продолжением длительного конфликта между Илоном Маском и Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI. Ранее Маск был одним из соучредителей OpenAI, но оставил компанию в 2018 году из-за разногласий во взглядах на ее будущее. С тех пор напряжение между ними только росло. Маск неоднократно обвинял OpenAI в измене изначальной некоммерческой миссии и превращении в структуру, ориентированную на прибыль. Он даже пытался выкупить OpenAI, однако получил отказ.

Представители OpenAI назвали новый иск "очередным проявлением продолжающейся кампании преследования со стороны господина Маска" .

. В Apple пока что воздерживаются от комментариев.

Сэм Альтман ранее публично намекал, что Маск сам манипулирует своей соцсетью X для продвижения собственных интересов и вреда конкурентам. Исследователи неоднократно доказывали, что X искусственно продвигает публикации Илона и республиканцев, при этом уменьшая охват демократических голосов. Конфликт разгорелся с новой силой после того, как чат-бот Grok, несмотря на ожидания, не смог занять первое место в чартах App Store, что, по мнению Маска, является прямым следствием нечестной игры со стороны Apple.