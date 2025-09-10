Основатель Tesla и SpaceX считался самым богатым человеком мира почти год. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на рейтинг Bloomberg.

Что известно о состоянии Ларри Эллисона?

81-летний Ларри Эллисон резко увеличил свое состояние. За день его доход увеличился на 101 миллиард долларов. Корпорация Oracle опубликовала квартальные результаты. Издание пишет, что это рекордный рост за один день. А за год акции компании выросли аж на 103%. Еще в апреле Эллисон находился на четвертой строчке рейтинга.

Поэтому состояние главы Oracle составляет 393 миллиарда. У Илона Маска насчитывается 384 миллиарда.

Как пишет CNN, компания Oracle получила чрезвычайные доходы после роста спроса на мощности своих центров обработки данных со стороны клиентов, которые занимаются искусственным интеллектом.

Такой рост акций является чрезвычайно редким для компании, чья рыночная стоимость составляет чуть менее 700 миллиардов долларов – 13-я по стоимости акция на рынке на момент закрытия. Oracle сейчас на грани превышения 1 триллиона долларов рыночной стоимости,

– написали журналисты.

Oracle Corporation Американская технологическая компания по разработке программного обеспечения для баз данных, бизнес-приложений (они разработали CRM-систему) и серверного оборудования, а также интегрированных аппаратно-программных комплексов. Компания основана в 1977 году.

Маск держался на вершине рейтинга более 300 дней подряд. А впервые он стал самым богатым человеком мира рейтинг в 2021 году. В разное время его перегоняли основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор LVMH.

Заметим! В рейтинге Forbes лидером все еще является Илон Маск с состоянием 439,4 миллиарда долларов. Тогда как у Ларри Эллисона по данным издания насчитывается 399,2 миллиарда долларов.

Ларри Эллисон давно претендовал на звание самого богатого человека мира