В частности, американский миллиардер поддержал инициативу по созданию муралов с изображением убитой беженки. Маск готов выделить на создание стенописей миллион долларов, передает 24 Канал.
Как Маск отреагировал на идею создания муралов с лицом Заруцкой?
Известно, что инициатором выступил генеральный директор Intercom Эоган Маккейб, который финансировал кампании Дональда Трампа.
Он предложил 500 тысяч долларов в виде грантов по 10 тысяч долларов на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой в известных местах городов США. В ответ на его сообщение Маск пообещал внести миллион долларов.
К слову, в последние дни Маск распространял посты, где говорилось о связи между расой и уровнем преступности. Таким образом миллиардер, вероятно, делал отсылку к тому, чтобы убийцей украинки был темнокожий американец. Также он репостил твиты, где критиковалось освещение этого преступления в СМИ.
Что известно об убийстве украинской беженки в США?
- 22 августа в Шарлотте в вагоне трамвая 34-летний бездомный Декарлос Браун нанес несколько ножевых ударов 23-летней Ирина Заруцкой, которая недавно переехала в США.
- Ранее Браун уже имел проблемы с законом. Также известно, что в январе мужчине диагностировали шизофрению.
- После того, как видео с убийством украинки попало в сеть, Дональд Трамп отреагировал на инцидент. Он записал видеообращение, в котором заявил, что Ирину Заруцкую "убил сумасшедший монстр, который свободно разгуливал после 14 предыдущих арестов".
- Американский лидер отметил, что шаг Заруцкой – "на руках демократов", обвинив их в недостаточной борьбе с преступностью. Он призвал приговорить Брауна к смертной казни.