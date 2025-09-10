Зокрема, американський мільярдер підтримав ініціативу щодо створення муралів із зображенням вбитої біженки. Маск готовий виділити на створення стінописів мільйон доларів, передає 24 Канал.

Дивіться також Вбивство українки у США: все про злочин, який поставив на вуха американську владу і суспільство

Як Маск відреагував на ідею створення муралів із обличчям Заруцької?

Відомо, що ініціатором виступив генеральний директор Intercom Еоган Маккейб, який фінансував кампанії Дональда Трампа.

Він запропонував 500 тисяч доларів у вигляді грантів по 10 тисяч доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях міст США. У відповідь на його повідомлення Маск пообіцяв внести мільйон доларів.

До слова, останніми днями Маск поширював дописи, де йшлося про зв'язок між расою та рівнем злочинності. У такий спосіб мільярдер, ймовірно, робив відсилання до того, щоб вбивцею українки був темношкірий американець. Також він репостив твіти, де критикувалося висвітлення цього злочину у ЗМІ.

Що відомо про вбивство української біженки у США?