Зокрема, американський мільярдер підтримав ініціативу щодо створення муралів із зображенням вбитої біженки. Маск готовий виділити на створення стінописів мільйон доларів, передає 24 Канал.
Як Маск відреагував на ідею створення муралів із обличчям Заруцької?
Відомо, що ініціатором виступив генеральний директор Intercom Еоган Маккейб, який фінансував кампанії Дональда Трампа.
Він запропонував 500 тисяч доларів у вигляді грантів по 10 тисяч доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях міст США. У відповідь на його повідомлення Маск пообіцяв внести мільйон доларів.
До слова, останніми днями Маск поширював дописи, де йшлося про зв'язок між расою та рівнем злочинності. У такий спосіб мільярдер, ймовірно, робив відсилання до того, щоб вбивцею українки був темношкірий американець. Також він репостив твіти, де критикувалося висвітлення цього злочину у ЗМІ.
Що відомо про вбивство української біженки у США?
22 серпня у Шарлотті у вагоні трамваю 34-річний безхатько Декарлос Браун завдав кілька ножових ударів 23-річній Ірина Заруцькій, яка нещодавно переїхала до США.
Раніше Браун вже мав проблеми із законом. Також відомо, що у січні чоловіку діагностували шизофренію.
Після того, як відео із вбивством українки потрапило до мережі, Дональд Трамп відреагував на інцидент. Він записав відеозвернення, у якому заявив, що Ірину Заруцьку "вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів".
Американський лідер наголосив, що крок Заруцької – "на руках демократів", звинувативши їх у недостатній боротьбі зі злочинністю. Він закликав засудити Брауна до смертної кари.