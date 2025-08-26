Про це розповідає 24 Канал з посиланням на GoFundMe. 23-річна українка Ірина Заруцька, яка нещодавно переїхала до США, рятуючись від російської агресії, була жорстоко вбита на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі Саут-Енд, місто Шарлотт (Північна Кароліна).

23-річна українка втекла від війни, але загинула в США від рук нападника

Трагедія сталася пізно ввечері у п’ятницю. За даними поліції Шарлотт-Мекленбург, дівчина зазнала множинних ножових поранень і померла на місці о 21:55. Свідки бачили, як платформа була оточена жовтою поліцейською стрічкою, а на колії стояв трамвай. Правоохоронці поки не уточнили, чи напад стався у вагоні, чи безпосередньо на станції.

За словами рідних, Ірина "шукала безпеки від війни та сподівалася на новий початок". Її тітка Валерія організувала збір коштів на GoFundMe, аби підтримати сім’ю у цей важкий час.

На жаль, її життя обірвалося занадто рано… Це непоправна втрата для її родини,

– йдеться у повідомленні.

Ким виявився нападник?

Поліція оперативно затримала 34-річного Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві першого ступеня. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і був доставлений до лікарні. Відомо, що він був бездомним і раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

34-річний Декарлос Браун-молодший / Фото: Charlotte Observer

З 2011 року проти Брауна висували низку звинувачень: у крадіжках, пограбуванні із застосуванням зброї та погрозах. Майже всі справи закривалися.

Востаннє у січні йому інкримінували зловживання системою екстрених викликів 911. Крім того, зі слів поліції, він скаржився на "штучний матеріал у тілі", який начебто контролював його поведінку, проте офіцери визнали це медичною проблемою.

Смерть українки викликала хвилю обурення у громаді. Члени міської ради Шарлотта закликали до негайних дій задля підвищення безпеки в системі громадського транспорту.

Вони наголосили, що подібні інциденти підривають довіру пасажирів і ставлять під загрозу розвиток транспортних проєктів, які мають фінансуватися за рахунок місцевого податку з продажів.

