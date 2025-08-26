Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на GoFundMe. 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая недавно переехала в США, спасаясь от российской агрессии, была жестоко убита на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе Саут-Энд, город Шарлотт (Северная Каролина).

Читайте также В Польше бездомный на улице жестоко зарезал украинца

23-летняя украинка сбежала от войны, но погибла в США от рук нападающего

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу. По данным полиции Шарлотт-Мекленбург, девушка получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте в 21:55. Свидетели видели, как платформа была окружена желтой полицейской лентой, а на пути стоял трамвай. Правоохранители пока не уточнили, произошло ли нападение в вагоне, или непосредственно на станции.

По словам родных, Ирина "искала безопасности от войны и надеялась на новое начало". Ее тетя Валерия организовала сбор средств на GoFundMe, чтобы поддержать семью в это трудное время.

К сожалению, ее жизнь оборвалась слишком рано ... Это невосполнимая потеря для ее семьи,

– говорится в сообщении.

Кем оказался нападающий?

Полиция оперативно задержала 34-летнего Декарлоса Брауна, которого подозревают в убийстве первой степени. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и был доставлен в больницу. Известно, что он был бездомным и ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

34-летний Декарлос Браун-младший / Фото: Charlotte Observer

С 2011 года против Брауна выдвигали ряд обвинений: в кражах, ограблении с применением оружия и угрозах. Почти все дела закрывались.

Последний раз в январе ему инкриминировали злоупотребление системой экстренных вызовов 911. Кроме того, со слов полиции, он жаловался на "искусственный материал в теле", который якобы контролировал его поведение, однако офицеры признали это медицинской проблемой.

Смерть украинки вызвала волну возмущения в обществе. Члены городского совета Шарлотта призвали к немедленным действиям для повышения безопасности в системе общественного транспорта.

Они отметили, что подобные инциденты подрывают доверие пассажиров и ставят под угрозу развитие транспортных проектов, которые должны финансироваться за счет местного налога с продаж.

Что известно об убийстве украинцев за рубежом?