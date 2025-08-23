Детали сообщает Суспильне, передает 24 Канал. Более того, Юрий даже не служил в украинской армии.

Воевал ли сын Чикатило в ВСУ?

На запрос журналистов ответил начальник Слободского районного ТЦК и СП Дмитрий Слета. Сын маньяка не вступал в ряды украинской армии, однако якобы нарушал правила воинского учета.

В конце концов, Суспильне связалось с самим Юрием, который подтвердил, что не воевал в ВСУ.

Также мужчина утверждает, что не уклонялся от службы и обновлял свои данные через ЦНАП. Мобилизоваться он не планирует из-за хронических заболеваний.

А вот к сообщениям о своей смерти в российских СМИ относится равнодушно и не настроен обсуждать эту тему.

Зачем россиянам такой фейк?

Первая информация о якобы смерти сына серийного убийцы появилась 20 августа. Текст процитировали не менее 30 российских новостных сайтов, а впоследствии – даже украинские телеграмм-каналы.

Они утверждали, что мужчина воевал в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, служил в артиллерии и погиб во время "массированного артобстрела российской армии" в 20 километрах от Харькова.

Пропагандисты писали, что погибшего должны наградить "Орденом за мужество II степени". Однако они не указывали настоящей фамилии Юрия, а называли его "Чикатило-младшим" и повторяли нарративы о "сыне кровавого маньяка".

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, враг продолжает кампанию по дискредитации украинских военных.

С одной стороны, это дискредитация Сил обороны, что уже служит якобы кто угодно. Сугубо сыграть на эмоциях через громкую фамилию и дискредитировать Силы обороны внутри Украины. С другой стороны, это сыграть на том, что гарантированно гибнут все. То есть через известные фамилии вбросить фейк об их гибели,

– прокомментировал он.

