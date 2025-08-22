Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В российском городе Орел произошел показательный инцидент во время съемок сюжета о погибших оккупантах в Украине.

Читайте также Фейк о 1,7 миллионе погибших и пропавших военных ВСУ: какова цель российской пропаганды

Россиянка в России назвала бессмысленными смерти оккупантов в Украине

Местная женщина прямо на кладбище подошла к камере и открыто пожаловалась на потери армии России и поставила под сомнение смысл кровавой войны, которую развязал Кремль.

Женщина перебила пропагандистов, которые снимали сюжет о "жертвах спецоперации". Увидев журналистов с микрофоном, она начала эмоционально возмущаться.

Зачем в эту войну ввязался наш Путин? Столько людей погибло. Генофонд теряем. А взамен к нам приезжают узбеки, киргизы – они не работают, деньги берут неизвестно где,

– сказала она.

Россиянка добавила, что ее родственник также служит в рядах армии оккупантов и уже получил ранения.

Пропагандистская ведущая за кадром попыталась сгладить ситуацию и повторила знакомый тезис, мол, "если бы не мы, то война пришла бы к нам". Однако спорить с женщиной не стала, ведь даже в кремлевских сюжетах теперь звучит формулировка, что Путин якобы не "начал", а "ввязался" в войну. Это типичный российский нарратив, который пытается снять с Кремля ответственность и переложить ее на Запад.

Впрочем, самое главное – в своей речи россиянка признала бессмысленность смертей оккупантов и прямо заявила о ненужности "жертв спецоперации". Именно этот момент и вырезали пропагандисты из эфира. Полная версия видео появилась благодаря российскому оппозиционному каналу "Дождь", хотя даже он показал сокращенный отрывок.

Россиянка жалуется на Путина: смотреть видео

Этот случай еще раз демонстрирует истинные настроения в российском обществе: даже среди тех, кто верит в пропагандистские клише о "защите от Запада", растет недовольство войной и лично Путиным. Также красноречивым является откровенно пренебрежительное отношение к другим нациям, которое женщина выразила в эмоциях.