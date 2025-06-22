Известно, что мужчина, который ранее имел проблемы с законом, напал на гражданку Украины и 9 дней удерживал ее у себя. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение полицейских.

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Преступник удерживал украинку в неволе

Работники Муниципального управления полиции в Еленой-Гуре смогли задержать 40-летнего мужчину без постоянного места жительства, который напал на 51-летнюю женщину. Захватив гражданку Украины он более недели удерживал ее в закрытом здании. Женщине удалось покинуть помещение и сообщить полицейским о преступлении.

Так 19 июня женщина пришла в следственный изолятор недалеко от места, где ее удерживали. Избитая и замученная женщина попросила о помощи. Охранники СИЗО оказали ей помощь и вызвали медиков и полицейских.

Когда женщина показала правоохранителям фото нападающего, они сразу его узнали. Оказалось, что он причастен к другим преступлениям в Еленой-Гуре. Пострадавшая рассказала, что ее избил знакомый, с которым несколько дней проживала в пустом здании в городе. Женщина жаловалась на головную боль и дискомфорт в груди.

Замученной женщине сразу же оказали помощь / Фото Управления муниципальной полиции в Еленой-Гуре

Полицейские немедленно отправились на поиски преступника. Его заметили возле одного из нежилых зданий. Мужчина начал бежать от правоохранителей, но его быстро задержали. Сейчас он находится под наблюдением районной прокуратуры в Еленой-Гуре, где выясняются все обстоятельства происшествия.

Подозреваемого доставят в районную прокуратуру в Еленой-Гуре, где прокурор предъявит ему обвинение. Также будет подано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде временного ареста,

– говорится в сообщении полицейских.

Напомним, в январе гражданин Польши в столице напал на 27-летнюю украинку Анну. Он сначала сбил ее автомобилем, а затем избил. Тогда полиция отказалась принимать заявление женщины, посоветовав якобы не усложнять ситуацию.