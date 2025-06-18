Он является сторонником радикального польского депутата Гжегожа Брауна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN24.

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Польский тиктокер сорвал флаг Украины с местного театра

По сообщению местных СМИ, мужчина фигурирует в TikTok-видео, где открыто поддерживает скандального политика и ссылается на пророссийских патостримеров, известных под псевдонимами Ящер и Людвичек, которые поддержали войну России против Украины.

Он также поддерживал на выборах президента Польши Грегожа Брауна, который уже известен своим срыванием украинского флага со здания мэрии города Белая Подляска и вытиранием ног о флаг Евросоюза. Вероятно, за своим кумиром он и решил повторить.

Инцидент произошел 14 июня. Срывая флаг, нападающий повредил стеклянный навес над входом в театр, который треснул под его весом, и испачкал здание, нанеся ущерб на более 800 злотых.

В TikTok он уже публиковал аналогичные видео со срывом украинского флага, в частности из здания общества "Сокол" в Кракове.

После обновления флага на театре, директор учреждения Кшиштоф Глуховский получил телефонный звонок с угрозами: неизвестный пообещал, что если флаг не будет убрано в течение получаса, на место придут люди, которые "наведут порядок". Инцидент был немедленно передан полиции.

Правоохранители уже установили и задержали подозреваемого – именно он, по данным следствия, сорвал флаг и звонил директору с угрозами. Ему инкриминируют принуждение к определенному поведению через неправомерные угрозы, за что могут наказать тремя годами лишения свободы. Также ему могут объявить подозрение в нарушении неприкосновенности жилища, за что он может получить штраф, ограничение или лишение свободы сроком до одного года.

Заместитель директора театра Эдита Сотовская-Шмилек напомнила, что по решению театра флаг на его фасаде будет висеть до последнего дня войны. Это было решение как его директора, так и коллектива.