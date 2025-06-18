Він є прихильником радикального польського депутата Гжегожа Брауна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.

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Польський тіктокер зірвав прапор України з місцевого театру

За повідомленням місцевих ЗМІ, чоловік фігурує у TikTok-відео, де відкрито підтримує скандального політика і посилається на проросійських патостримерів, відомих під псевдонімами Ящір і Людвічек, які підтримали війну Росії проти України.

Він також підтримував на виборах президента Польщі Грегожа Брауна, який вже відомий своїм зриванням українського прапора з будівлі мерії міста Біла Підляська та витиранням ніг об прапор Євросоюзу. Ймовірно, за своїм кумиром він і вирішив повторити.

Інцидент стався 14 червня. Зриваючи прапор, нападник пошкодив скляний навіс над входом до театру, який тріснув під його вагою, та забруднив будівлю, завдавши збитків на понад 800 злотих.

У TikTok він уже публікував аналогічні відео зі зриванням українського прапора, зокрема з будівлі товариства "Сокіл" у Кракові.

Після поновлення прапора на театрі, директор установи Кшиштоф Глуховський отримав телефонний дзвінок із погрозами: невідомий пообіцяв, що якщо стяг не буде прибрано впродовж пів години, на місце прийдуть люди, які "наведуть порядок". Інцидент було негайно передано поліції.

Правоохоронці вже встановили і затримали підозрюваного – саме він, за даними слідства, зірвав прапор і телефонував директору з погрозами. Йому інкримінують примус до певної поведінки через неправомірні погрози, за що можуть покарати трьома роками позбавлення волі. Також йому можуть оголосити підозру в порушенні недоторканності житла, за що він може отримати штраф, обмеження або позбавлення волі строком до одного року.

Заступниця директора театру Едіта Сотовська-Шмілек нагадала, що за рішенням театру прапор на його фасаді буде висіти до останнього дня війни. Це було рішення як його директора, так і колективу.