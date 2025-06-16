Що ж не так з порівнянням блогерки Софії Ванівської (@sonya_wa) – розбирався 24 Канал.

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Про що мова

Дівчина пройшлась магазином Lidl та показала цінники на обрані нею продукти. Поруч вона написала вартість продуктів з супермаркету "Сільпо".

За її словами:

Круасан: в Польщі – 19 гривень, в Україні – нібито 60 гривень;

Батончик Twix: у Польщі – 42 гривень, в Україні так само;

Банани: 78 і 80 гривень відповідно;

Ананас: 78 у Польщі та 179 гривень в Україні;

Яблука: 56 гривень у Lidl, 80 гривень – у "Сільпо";

Масло: 83 і 99 гривень відповідно;

Курячі четвертинки: 56 гривень і 133 гривні відповідно;

Курячі яйця: 111 гривень в Польщі, 71 гривень – в Україні;

Олія (2 літри): 133 і 164 гривень відповідно.

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Що не так і чому це дійсно маніпуляція

Передусім, вибір магазинів від початку є некоректним. "Сільпо" в Україні вважається супермаркетом преміумсегмента з акцентом на якісні продукти. Натомість Lidl – бюджетна мережа, з акцентом на низькі ціни та товари середньої якості.

Зокрема один із коментаторів під відео зазначив: "У чому сенс порівнювати "Сільпо", в якому здебільшого тільки якісні продукти з хорошої сировини, та польський Lidl, який вважається найдешевшим у Європі, відповідно і продукти там далеко не найкращої якості (перевірено особисто)?".

Також слід зазначити, що дівчина часто демонструвала товари за акцією. При цьому у Сільпо обирала дорогі продукти (ніби в Україні існує лише один круасан, і він коштує 60 гривень).

Для коректного аналізу слід порівнювати магазини схожого класу – наприклад, АТБ та Lidl. Ми взяли вартість продуктів з АТБ, і вийшла зовсім інша картина:

Круасан 75 грамів "Агробізнес" із шоколадною начинкою – 12,2 гривні;

Батончик Twix – 36,7 гривні (за акцією) та 41,9 у звичний час;

Банани – 69, 88 гривні;

Яблука – від 79, 75 гривні;

Ананас – 99, 95 гривні;

Масло – від 83 гривень та вище, залежно від виробника;

Четвертина курчат бройлерів – 98,99 гривні;

Курячі яйця: від 61 гривні, залежно від марки;

Олія 2 літри – 167, 98;

Слід зазначити, що в Україні триває війна. Ціни в нашій країні наразі дійсно вищі, ніж у мирний час. І не лише через коливання валюти, а й через зростання витрат на виробництво та проблеми з логістикою, зокрема перебої в постачанні, транспортуванні чи зберіганні.

У Польщі таких проблем немає, тож ціни впродовж року стабільніші. Крім того, Польща, як член ЄС, отримує значні субсидії на сільське господарство, що знижує ціни на продукти. Наприклад, польська молочна продукція справді дешева тому, що цей сектор підтримують субсидіями та дотаціями.

Також блогерка не врахувала сезонність, яка сильно впливає на ціни. Наприклад, зараз в Україні пікова вартість на яблука, тому що сезон на них закінчився. Також минулого року була дуже низька врожайність, що впливає на вартість. Але з початком нового сезону, тобто у липні – серпні, їхня ціна значно знизиться.

До слова, нагадаємо, нещодавно інша українка порахувала, скільки коштує життя в Польщі.