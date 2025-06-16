Что же не так со сравнением блогера Софии Ванивской (@sonya_wa) – разбирался 24 Канал.

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О чем речь

Девушка прошлась по магазину Lidl и показала ценники на выбранные ею продукты. Рядом она написала стоимость продуктов из супермаркета "Сильпо".

По ее словам:

Круассан: в Польше – 19 гривен, в Украине – якобы 60 гривен;

Батончик Twix: в Польше – 42 гривен, в Украине так же;

Бананы: 78 и 80 гривен соответственно;

Ананас: 78 в Польше и 179 гривен в Украине;

Яблоки: 56 гривен в Lidl, 80 гривен – в "Сильпо";

Масло: 83 и 99 гривен соответственно;

Куриные четвертинки: 56 гривен и 133 гривны соответственно;

Куриные яйца: 111 гривен в Польше, 71 гривен – в Украине;

Масло (2 литра): 133 и 164 гривен соответственно.

Украинка "сравнила" цены в Польше и Украине: смотрите видео

Что не так и почему это действительно манипуляция

Прежде всего, выбор магазинов изначально некорректен. "Сильпо" в Украине считается супермаркетом премиум-сегмента с акцентом на качественные продукты. Зато Lidl – бюджетная сеть, с акцентом на низкие цены и товары среднего качества.

В частности один из комментаторов под видео отметил: "В чем смысл сравнивать "Сильпо", в котором в основном только качественные продукты из хорошего сырья, и польский Lidl, который считается самым дешевым в Европе, соответственно и продукты там далеко не лучшего качества (проверено лично)?".

Также следует отметить, что девушка часто демонстрировала товары по акции. При этом в Сильпо выбирала дорогие продукты (будто в Украине существует только один круассан, и он стоит 60 гривен).

Для корректного анализа следует сравнивать магазины похожего класса – например, АТБ и Lidl. Мы взяли стоимость продуктов с АТБ, и получилась совсем другая картина:

Круассан 75 граммов "Агробизнес" с шоколадной начинкой – 12,2 гривны;

Батончик Twix – 36,7 гривны (по акции) и 41,9 в обычное время;

Бананы – 69, 88 гривны;

Яблоки – от 79, 75 гривны;

Ананас – 99, 95 гривны;

Масло – от 83 гривен и выше, в зависимости от производителя;

Четверть цыплят бройлеров – 98,99 гривны;

Куриные яйца: от 61 гривны, в зависимости от марки;

Масло 2 литра – 167, 98 167 98;

Следует отметить, что в Украине продолжается война. Цены в нашей стране сейчас действительно выше, чем в мирное время. И не только из-за колебаний валюты, но и из-за роста затрат на производство и проблемы с логистикой, в частности перебои в поставках, транспортировке или хранении.

В Польше таких проблем нет, поэтому цены в течение года более стабильные. Кроме того, Польша, как член ЕС, получает значительные субсидии на сельское хозяйство, что снижает цены на продукты. Например, польская молочная продукция действительно дешевая потому, что этот сектор поддерживают субсидиями и дотациями.

Также блогер не учла сезонность, которая сильно влияет на цены. Например, сейчас в Украине пиковая стоимость на яблоки, потому что сезон на них закончился. Также в прошлом году была очень низкая урожайность, что влияет на стоимость. Но с началом нового сезона, то есть в июле – августе, их цена значительно снизится.

К слову, напомним, недавно другая украинка посчитала, сколько стоит жизнь в Польше.