С 2021 года количество туристов на Подляшье значительно уменьшилось из-за миграционных провокаций Беларуси. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Смотрите также Немецкий город заманивает жителей бесплатным жильем: в чем подвох

Что известно об инициативе

Для того, чтобы усилить местный туризм, Подляское воеводство назначило доплаты туристам, выделив на это более 2 миллионов злотых.

Программа, которая называется "Туристический бон" началась еще в апреле – тогда на доплаты выделили 50 тысяч злотых. На май и июнь выделили аж по 300 тысяч злотых, а на июль и август сумма дофинансирования немного меньше – 400 и 450 тысяч злотых соответственно.

Сколько платят за поездку на Подляшье

Председатель Подляской региональной туристической организации Катажина Садовская сообщила, что "Туристический бон" имеет три уровня дофинансирования:

400 злотых выплачивают путешественникам, которые выбирают ночлег в гостиницах (три звездочки и выше);

выплачивают путешественникам, которые выбирают ночлег в гостиницах (три звездочки и выше); 300 злотых платят тем, которые выберут отели с одной или двумя звездочками, а также апартаменты, виллы и другие туристические объекты, зарегистрированы в городах, гминах или уездах;

платят тем, которые выберут отели с одной или двумя звездочками, а также апартаменты, виллы и другие туристические объекты, зарегистрированы в городах, гминах или уездах; а тем, кто выберет агротуристические хозяйства или кемпинги, доплатят 200 злотых.

Зарегистрироваться, чтобы получить боны по приезде на Подляшье, можно по ссылке. Кстати, там можно сразу ознакомиться с туристическими локациями и даже посмотреть варианты помещений.

К слову, также в Польше предлагают бесплатный отдых на побережье Балтийского моря людям, которые запишутся в волонтеры для очистки местных пляжей.