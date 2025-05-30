Айзенхюттенштадт приглашает всех желающих попробовать пожить в городе бесплатно, но только в определенный период и ограниченное количество дней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Сколько стоит жизнь в Польше: украинка посчитала и ужаснулась

Что известно об условиях программы

Местные власти предлагают бесплатно пожить в меблированной квартире с 6 по 20 сентября в рамках программы "Строй город сейчас". Чтобы помочь участникам лучше почувствовать город, предусмотрены разнообразные экскурсии.

Кроме этого, местные предприятия будут предлагать стажировки, наблюдения за работой и возможности для собеседований.

Они (участники программы – 24 Канал) будут иметь возможность познакомиться с жизнью, работой и обществом в течение 14-дневного испытательного периода - бесплатно и в центре города,

– говорится в заявлении.

Эта схема имеет целью привлечь больше постоянных жителей, в частности квалифицированных работников.

Справка. Те, кого заинтересовало это предложение, могут подать заявку до конца июля. Сделать это можно по ссылке.

Тем временем в Польше предлагают бесплатный отдых на побережье Балтийского моря людям, которые примут участие в уборке местных пляжей.