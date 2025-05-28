Фонд Bałtyk 2.0 объявил об инициативе, направленную на повышение экологического сознания на польском побережье Балтийского моря. О чем именно говорится – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bałtyk 2.0.

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Убрал пляж – отдыхай бесплатно

Лица в возрасте от 16 лет могут присоединиться к кампании по уборке пляжей, которая обещает бесплатный отпуск в живописном прибрежном регионе. Эта инициатива имеет целью способствовать привлечению общественности к сохранению местной окружающей среды, одновременно позволяя участникам почувствовать природную красоту региона.

Участники получат палаточное жилье, питание, страховку и все необходимые материалы, включая перчатки и мешки для мусора, чтобы облегчить их усилия по уборке. Программа финансируется путем продажи специальных браслетов, разработанных в поддержку этой экологической инициативы.

Тем, кто планирует неторопливый отдых на Гельском полуострове, советуют приготовиться к активностям. Будущая экологическая инициатива требует от волонтеров привлечения к выполнению различных задач, направленных на борьбу с загрязнением побережья.



Польская инициатива предлагает бесплатный отдых в обмен на уборку пляжей / Иллюстративное фото Unsplash

В дополнение к своим обязанностям, волонтеры могут рассчитывать на целый ряд развлекательных мероприятий. Программа включает совместные прогулки на досках, пляжный волейбол, рисование на песке и вечерние костры – сочетание работы и удовольствия.

Организаторы надеются, что этот проект не только будет способствовать уборке пляжей, но и привлечет внимание к необходимости более ответственного отношения к окружающей среде.

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