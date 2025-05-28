Фонд Bałtyk 2.0 оголосив про ініціативу, спрямовану на підвищення екологічної свідомості на польському узбережжі Балтійського моря. Про що саме мовиться – розповідає 24 Канал з посиланням на Bałtyk 2.0.

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Прибрав пляж – відпочивай безплатно

Особи віком від 16 років можуть долучитися до кампанії з прибирання пляжів, яка обіцяє безплатну відпустку в мальовничому прибережному регіоні. Ця ініціатива має на меті сприяти залученню громадськості до збереження місцевого довкілля, водночас дозволяючи учасникам відчути природну красу регіону.

Учасники отримають наметове житло, харчування, страховку та всі необхідні матеріали, включаючи рукавички та мішки для сміття, щоб полегшити їхні зусилля з прибирання. Програма фінансується шляхом продажу спеціальних браслетів, розроблених на підтримку цієї екологічної ініціативи.

Тим, хто планує неквапливий відпочинок на Гельському півострові, радять приготуватися до активностей. Майбутня екологічна ініціатива вимагає від волонтерів залучення до виконання різних завдань, спрямованих на боротьбу із забрудненням узбережжя.



Польська ініціатива пропонує безкоштовний відпочинок в обмін на прибирання пляжів / Ілюстративне фото Unsplash

На додаток до своїх обов'язків, волонтери можуть розраховувати на цілий ряд розважальних заходів. Програма включає спільні прогулянки на дошках, пляжний волейбол, малювання на піску та вечірні вогнища – поєднання роботи та задоволення.

Організатори сподіваються, що цей проєкт не лише сприятиме прибиранню пляжів, але й приверне увагу до необхідності більш відповідального ставлення до навколишнього середовища.

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