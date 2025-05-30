Айзенхюттенштадт запрошує всіх охочих спробувати пожити у місті безплатно, але лише в певний період і обмежену кількість днів. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про умови програми

Місцева влада пропонує безплатно пожити в умебльованій квартирі з 6 по 20 вересня у межах програми "Будуй місто зараз". Щоб допомогти учасникам краще відчути місто, передбачені різноманітні екскурсії.

Крім цього, місцеві підприємства пропонуватимуть стажування, спостереження за роботою та можливості для співбесід.

Вони (учасники програми – 24 Канал) матимуть можливість познайомитися з життям, роботою та громадою протягом 14-денного випробувального періоду — безплатно та в центрі міста,

– мовиться у заяву.

Ця схема має на меті залучити більше постійних мешканців, зокрема кваліфікованих працівників.

Довідка. Ті, кого зацікавила ця пропозиція, можуть подати заявку до кінця липня. Зробити це можна за посиланням.

Тим часом у Польщі пропонують безплатний відпочинок на узбережжі Балтійського моря людям, які візьмуть участь у прибиранні місцевих пляжів.