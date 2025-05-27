Водночас слід зауважити, що в Аліни та її чоловіка є пес та дитина. Тому природно, що їхні витрати вищі. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @alina_aharkova.

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Скільки коштує місяць проживання у Польщі

Аліна порахувала витрати за основними категоріями та здивувалася:

Оренда житла та комунальні послуги – 33 000 тисячі гривень на місяць;

На продукти, засоби гігієни, памперси та корм для собаки йде приблизно 40 000 гривень;

На садочок-ясла – 22 000 гривень;

Їжа в садочку – 2 000 гривень;

Походи в кафе 2 – 3 рази на тиждень – 2 000 гривень;

Дитячі розваги та іграшки – 3 тисячі гривень.

Тобто витрати на базові потреби становлять мінімум 100 000 гривень щомісяця. Дівчина зауважила, що це без одягу, подорожей чи непередбачуваних покупок у форс-мажорних ситуаціях.

І наче нічого зайвого, а цифра – як з хорошого серіалу про фінансову драму,

– сказала Аліна.

Слід зазначити, що за підрахунками експертів приблизно стільки й потрібно заробляти у Польщі сім'ї з однією дитиною, щоб мати змогу комфортно жити.

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Українка також поділилася, що зараз економить близько 7 000 гривень на місяць, тому що перестала фарбувати волосся, нарощувати вії та робити манікюр та педикюр в салоні.