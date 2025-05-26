Марія проживає у Кракові й дуже задоволена цим містом. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @sumtsovamaria.

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Переваги Польщі

Перше, що відзначила українка – це якість освіти. Дівчина розповіла, що сама там навчається і дуже задоволена.

Другим плюсом вона назвала те, що Польща чимось нагадує їй Україну.

Польща дуже-дуже схожа на Україну в чомусь. І я тут не відчуваю себе дуже сильно чужою. Бо я реально дуже звикла вже і до польської мови, і до менталітету, і до оточення в цілому… Тобто для мене тут дуже комфортно. І як тільки я переїхала, я ось це і відчула. І в мене не було навіть якогось періоду адаптації, бо мені спочатку тут дуже подобалось,

– сказала вона.

Третім плюсом українка назвала те, що останніми роками у Польщі відкрилось дуже багато українських бізнесів.

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Мінуси Польщі

"Дуже великим" мінусом для Мрії є те, що у неділю нічого не працює.

Я не розумію, на кого це спрямовано, для кого це може бути корисно, бо я досі в якийсь момент не можу взагалі звикнути до того, що ми не можемо піти й скупитись до торгівельного центру або просто до магазину у неділю, бо працюють тільки заправки й "жабки",

– сказала вона.

Другий мінус Польщі, на думку українки, це те, що дуже складно винайняти житло. Хоч останнім часом, за її словами, стало легше, бо з'явилося багато українських агенцій, які здають квартири українцям.

Ще один мінус – бюрократія. Однак дівчина зазначила, що це не суттєвий недолік, якщо знайти людину, яка може допомогти.

А щодо того, що поляки недолюблюють українців, то дівчина ствердно заявила, що це міф. Вона заявила, що щодо неї негативного ставлення на основі нації ніколи не було.