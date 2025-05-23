Новий закон передбачає комплексну модернізацію інститутів ринку праці. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Сума допомоги безробітним збільшиться

З 1 червня сума базової допомоги по безробіттю зросте. Вона становитиме:

1662 злотих брутто (1512, 42 злотих нетто) протягом перших 90 днів права на допомогу

1305, 20 злотих брутто (1187, 73 злотих нетто) протягом наступних днів права на допомогу.

А безробітні, чий стаж становить менше ніж 5 років, тепер отримуватимуть допомогу у розмірі 100%, а не 80%, як було раніше.

Також ввели поняття "першочергової допомоги". Зокрема її надаватимуть безробітним членам багатодітної сім’ї з карткою багатодітної родини та безробітним одиноким батькам, які виховують хоча б одну дитину.

Крім цього, закон запроваджує додаткове оплачуване стажування, яке полягатиме у сприянні не тільки набуттю нових навичок, а й професійних кваліфікацій.

А для безробітних, які хочуть навчатися або працювати за професією, ввели освітній кредит на оплату навчання чи підтвердження знань і навичок. Після виконання зазначених умов можна буде списати 20% від суми кредиту, який становитиме до 400% від середньої зарплати.

Інші важливі зміни

Тепер не потрібно буде реєструватися у службі зайнятості за місцем прописки. З червня стати на облік можна буде за місцем проживання.

Крім того, усі безробітні, незалежно від віку, зможуть претендувати на ваучер на поселення. Зараз цією формою допомоги можуть скористатися безробітні віком до 30 років.

А ось Індивідуальний план дій тепер розроблятимуть не для всіх – лише для тих безробітних, які довго не працюють, перебувають на обліку понад 120 днів і тих, кому ще не виповнилося 30 років.

І, щоб знизити рівень безробіття серед літніх людей, для роботодавців ввели доплати за працевлаштування осіб старше 50 років. Розмір субсидії становитиме до 50% від мінімальної заробітної плати на місяць.