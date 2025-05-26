Мария проживает в Кракове и очень довольна этим городом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @sumtsovamaria.

Смотрите также В Польше важные изменения для безработных: начнут действовать уже с 1 июня

Преимущества Польши

Первое, что отметила украинка – это качество образования. Девушка рассказала, что сама там учится и очень довольна.

Вторым плюсом она назвала то, что Польша чем-то напоминает ей Украину.

Польша очень-очень похожа на Украину в чем-то. И я здесь не чувствую себя очень сильно чужой. Потому что я реально очень привыкла уже и к польскому языку, и к менталитету, и к окружению в целом... То есть для меня здесь очень комфортно. И как только я переехала, я вот это и почувствовала. И у меня не было даже какого-то периода адаптации, потому что мне сначала здесь очень нравилось,

– сказала она.

Третьим плюсом украинка назвала то, что в последние годы в Польше открылось очень много украинских бизнесов.

Плюсы и минусы жизни в Польше: смотрите видео

Минусы Польши

"Очень большим" минусом для Мечты является то, что в воскресенье ничего не работает.

Я не понимаю, на кого это направлено, для кого это может быть полезно, потому что я до сих пор в какой-то момент не могу вообще привыкнуть к тому, что мы не можем пойти и скупиться в торговый центр или просто в магазин в воскресенье, потому что работают только заправки и "лягушки",

– сказала она.

Второй минус Польши, по мнению украинки, это то, что очень сложно снять жилье. Хотя в последнее время, по ее словам, стало легче, потому что появилось много украинских агентств, которые сдают квартиры украинцам.

Еще один минус – бюрократия. Однако девушка отметила, что это не существенный недостаток, если найти человека, который может помочь.

А насчет того, что поляки недолюбливают украинцев, то девушка утвердительно заявила, что это миф. Она заявила, что к ней негативного отношения на основе нации никогда не было.