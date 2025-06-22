Відомо, що чоловік, який раніше мав проблеми з законом, напав на громадянку України та 9 днів утримував її в себе. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення поліцейських.

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Злочинець утримував українку в неволі

Працівники Муніципального управління поліції в Єленій-Гурі змогли затримати 40-річного чоловіка без постійного місця проживання, який напав на 51-річну жінку. Захопивши громадянку України він понад тиждень утримував її в зачиненій будівлі. Жінці вдалося покинути приміщення та повідомити поліцейським про злочин.

Так 19 червня жінка прийшла до слідчого ізолятора неподалік місця, де її утримували. Побита та замучена жінка попрохала про допомогу. Охоронці СІЗО надали їй допомогу та викликали медиків і поліцейських.

Коли жінка показала правоохоронцям фото нападника, вони одразу його впізнали. Виявилося, що він причетний до інших злочинів у Єленій-Гурі. Постраждала розповіла, що її побив знайомий, з яким кілька днів проживала в порожній будівлі в місті. Жінка скаржилася на головний біль та дискомфорт у грудях.

Замученій жінці одразу ж надали допомогу / Фото Управління муніципальної поліції в Єленій-Гурі

Поліціянти негайно вирушили на пошуки злочинця. Його помітили біля однієї з нежитлових будівель. Чоловік почав бігти від правоохоронців, але його швидко затримали. Наразі він перебуває під наглядом районної прокуратури в Єленій-Гурі, де з'ясовуються всі обставини події.

Підозрюваного доставлять до районної прокуратури в Єленій-Гурі, де прокурор пред'явить йому звинувачення. Також буде подано клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту,

– йдеться в повідомленні поліцейських.

Нагадаємо, в січні громадянин Польщі у столиці напав на 27-річну українку Анну. Він спочатку збив її автомобілем, а потім побив. Тоді поліція відмовилася приймати заяву жінки, порадивши нібито не ускладнювати ситуацію.